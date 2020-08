Juventus-Roma, dove vedere la partita in tv

Nell'ultimo turno di campionato all'Allianz Stadium si incrociano due squadre che hanno già raggiunto i propri obiettivi e cominceranno a prepararsi in vista dei rispettivi impegni europei. La Juventus festeggia in casa il nono scudetto consecutivo ma punta anche a riscattare la sconfitta sul campo del Cagliari, la Roma si presenta a Torino già sicura del quinto posto in classifica e con l'intenzione di interrompere una lunga striscia negativa: da otto partite di fila, infatti, i giallorossi perdono sul campo della Juve. Previsto ampio turnover nelle scelte di Maurizio Sarri e Paulo Fonseca, che hanno nel mirino le sfide della prossima settimana: la Juve affronterà il Lione in Champions sabato 8 agosto, la Roma scenderà in campo due giorni prima contro il Siviglia negli ottavi di Europa League. Grande attesa in casa Roma per il possibile ritorno tra i titolari di Nicolò Zaniolo, ko al ginocchio proprio nella gara di andata giocata all'Olimpico il 12 gennaio.