Il match di San Siro si sblocca subito all'11' con l'autorete di Klavan, dopo il palo di Leao. Poi Ibra vicino al bis e clamorosa traversa di Leao in rovesciata. Proprio il portoghese, per distacco il migliore in campo fin lì, si fa male al 38'. Dentro Bonaventura. Nel finale di tempo Cragno para il rigore del possibile 2-0 a Ibra. A inizio ripresa subito grande chance anche per Calhanoglu. Il bis di Ibra con un destro che sfonda la rete. Poco dopo anche il tris di Castillejo. Diretta su Sky Sport 253