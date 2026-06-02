Milan unica italiana in top 20: le squadre con più giocatori convocati ai Mondiali
È il Manchester City la squadra più Mondiale del 2026: nessuno come (l'ex) club di Guardiola porta più convocati al torneo. Una sola italiana in top 20: è il Milan, che ne iscrive dieci all'elenco. Attenzione anche ai 'blocchi' nazionali: lo Slavia Praga ha ben dieci giocatori, ma sono tutti nazionali della Repubblica Ceca. E in classifica trovano spazio anche squadre saudite, egiziane e turche
E QUANTI NE PORTANO LE 20 SQUADRE DELLA SERIE A? LA CLASSIFICA DEL NOSTRO CAMPIONATO
- Trezeguet (Egitto)
- Ashour (Egitto)
- Ateya (Egitto)
- Zizo (Egitto)
- Hany (Egitto)
- Belammari (Marocco)
- Shobeir (Egitto)
- El Shenawy (Egitto)
- Ibrahim (Egitto)
- Toney (Inghilterra)
- Ibañez (Brasile)
- Demiral (Turchia)
- Kessié (Costa d'Avorio)
- Mahrez (Algeria)
- Mendy (Senegal)
- Al-Buraikan (Arabia Saudita)
- Majrashi (Arabia Saudita)
- Al-Johani (Arabia Saudita)
- Paquetá (Brasile)
- de Arrascaeta (Uruguay)
- Carrascal (Colombia)
- Pereira (Brasile)
- Plata (Ecuador)
- de la Cruz (Uruguay)
- Danilo (Brasile)
- Alex Sandro (Brasile)
- Varela (Uruguay)
- Diarra (Senegal)
- Sadiki (Repubblica Democratica del Congo)
- Brobbey (Olanda)
- Roefs (Olanda)
- Talbi (Marocco)
- Isidor (Haiti)
- Angulo (Ecuador)
- Alderete (Paraguay)
- Xhaka (Svizzera)
- Stiller (Germania)
- Leweling (Germania)
- El Khannouss (Marocco)
- Ermedin (Bosnia ed Erzegovina)
- Undav (Germania)
- Nübel (Germania)
- Jaquez (Svizzera)
- Karazor (Turchia)
- Arévalo (Ecuador)
- Rogers (Inghilterra)
- Onana (Belgio)
- Konsa (Inghilterra)
- Tielemans (Belgio)
- Watkins (Inghilterra)
- Emiliano Martínez (Argentina)
- McGinn (Scozia)
- Digne (Francia)
- Lindelöf (Svezia)
- Chaloupek (Rep. Ceca)
- Provod (Rep. Ceca)
- Sadilek (Rep. Ceca)
- Zima (Rep. Ceca)
- Jurasek (Rep. Ceca)
- Chytil (Rep. Ceca)
- Doudera (Rep. Ceca)
- Chory (Rep. Ceca)
- Stanek (Rep. Ceca)
- Holes (Rep. Ceca)
- Akturkoglu (Turchia)
- E. Alvarez (Messico)
- Yuksek (Turchia)
- Ederson (Brasile)
- Muldur (Turchia)
- Aydin (Turchia)
- Semedo (Portogallo)
- Kanté (Francia)
- Soyuncu (Turchia)
- Gunok (Turchia)
- Saibari (Marocco)
- Pepi (Usa)
- Wanner (Austria)
- Dest (Usa)
- Til (Olanda)
- Salah-Eddine (Marocco)
- Kovar (Repubblica Ceca)
- Bajaktarevic (Bosnia)
- Obispo (Curacao)
- Perisic (Croazia)
- Maignan (Francia)
- Rabiot (Francia)
- Saelemaekers (Belgio)
- De Winter (Belgio)
- Leão (Portogallo)
- Modrić (Croazia)
- Jashari (Svizzera)
- Estupiñán (Ecuador)
- Gimenez (Messico)
- Pulisic (Usa)
- Mbappé (Francia)
- Bellingham (Inghilterra)
- Vinícius (Brasile)
- Valverde (Uruguay)
- Tchouaméni (Francia)
- Rüdiger (Germania)
- Alaba (Austria)
- Güler (Turchia)
- Courtois (Belgio)
- Brahim Diaz (Marocco)
- Yilmaz (Turchia)
- Akgun (Turchia)
- Cakir (Turchia)
- Bardakci (Turchia)
- Elmali (Turchia)
- Ayhan (Turchia)
- Singo (Costa d’Avorio)
- Lang (Olanda)
- Sané (Germania)
- D. Sanchez (Colombia)
- Jakobs (Senegal)
- Schlotterbeck (Germania)
- Nmecha (Germania)
- Kobel (Svizzera)
- Beier (Germania)
- Ryerson (Norvegia)
- Svensson (Svezia)
- Chukwuemeka (Inghilterra)
- Anton (Germania)
- Bensebaini (Algeria)
- Sabitzer (Austria)
- Özcan (Turchia)
- Bruno Fernandes (Portogallo)
- Dalot (Portogallo)
- Lisandro Martínez (Argentina)
- Mainoo (Inghilterra)
- Amad Diallo (Costa d'Avorio)
- Ugarte (Uruguay)
- Mazraoui (Marocco)
- Lammens (Belgio)
- Casemiro (Brasile)
- Cunha (Brasile)
- Bayindir (Turchia)
- Salah (Egitto)
- Mac Allister (Argentina)
- Wirtz (Germania)
- van Dijk (Paesi Bassi)
- Gakpo (Paesi Bassi)
- Gravenberch (Paesi Bassi)
- Endō (Giappone)
- Alisson (Brasile)
- Konaté (Francia)
- Isak (Svezia)
- Robertson (Scozia)
- Julián Álvarez (Argentina)
- Molina (Argentina)
- Musso (Argentina)
- Pubill (Spagna)
- Thiago Almada (Argentina)
- Nicolás González (Argentina)
- Giuliano Simeone (Argentina)
- Giménez (Uruguay)
- Baena (Spagna)
- Marcos Llorente (Spagna)
- Sorloth (Norvegia)
- Vargas (Messico)
- Sarr (Senegal)
- Lerma (Colombia)
- Kamada (Giappone)
- Muñoz (Colombia)
- Richards (Stati Uniti)
- Henderson (Inghilterra)
- Strand-Larsen (Norvegia)
- Lacroix (Francia)
- Mateta (Francia)
- Yeremy Pino (Spagna)
- Guessand (Costa d'Avorio)
- Riad (Marocco)
- Hernández (Francia)
- Neves (Portogallo)
- Núñez (Uruguay)
- Akçiçek (Turchia)
- Koulibaly (Senegal)
- Bounou (Marocco)
- Tambakti (Arabia Saudita)
- S. Al-Dawsari (Arabia Saudita)
- Al-Harbi (Arabia Saudita)
- Kanno (Arabia Saudita)
- Lajami (Arabia Saudita)
- N. Al-Dawsari (Arabia Saudita)
- Mandash (Arabia Saudita)
- Pedri (Spagna)
- Gavi (Spagna)
- Yamal (Spagna)
- Cubarsí (Spagna)
- Eric Garcia (Spagna)
- Joan Garcia (Spagna)
- Dani Olmo (Spagna)
- Ferran Torres (Spagna)
- Araújo (Uruguay)
- Raphinha (Brasile)
- Koundé (Francia)
- Rashford (Inghilterra)
- Frenkie de Jong (Olanda)
- Joao Cancelo (Portogallo)
- Marquinhos (Brasile)
- João Neves (Portogallo)
- Vitinha (Portogallo)
- Nuno Mendes (Portogallo)
- Gonçalo Ramos (Portogallo)
- Dembélé (Francia)
- Barcola (Francia)
- Zaïre-Emery (Francia)
- Lucas Hernandez (Francia)
- Hakimi (Marocco)
- Lee Kang-in (Corea del Sud)
- Fabián Ruiz (Spagna)
- Pacho (Ecuador)
- Doué (Francia)
- Mbaye (Psg)
- Raya (Spagna)
- Martinelli (Brasile)
- Saliba (Francia)
- Gabriel (Brasile)
- Hincapié (Ecuador)
- Saka (Inghilterra)
- Timber (Paesi Bassi)
- Zubimendi (Spagna)
- Trossard (Belgio)
- Gyokeres (Svezia)
- Rice (Inghilterra)
- Merino (Spagna)
- Ødegaard (Norvegia)
- Eze (Inghilterra)
- Havertz (Germania)
- Madueke (Inghilterra)
- Manuel Neuer (Germania)
- Joshua Kimmich (Germania)
- Jamal Musiala (Germania)
- Nicolas Jackson (Senegal)
- Leon Goretzka (Germania)
- Jonathan Tah (Germania)
- Lennart Karl (Germania)
- Aleksandar Pavlović (Germania)
- Dayot Upamecano (Francia)
- Konrad Laimer (Austria)
- Kim Miin-jae (Corea del Sud)
- Michael Olise (Francia)
- Harry Kane (Inghilterra)
- Luis Diaz (Colombia)
- Josip Stanisic (Croazia)
- Davies (Canada)
- Ito (Giappone)
- Ndiaye (Senegal)
- Guehi (Inghilterra)
- Trafford (Inghilterra)
- Stones (Inghilterra)
- Bernardo Silva (Portogallo)
- Ruben Dias (Portogallo)
- Matheus Nunes (Portogallo)
- Haaland (Norvegia)
- Semenyo (Ghana)
- Gvardiol (Croazia)
- Kovacic (Croazia)
- Cherki (Francia)
- Rodri (Spagna)
- Doku (Belgio)
- Ait-Nouri (Algeria)
- Khusanov (Uzbekstan)
- Aké (Olanda)