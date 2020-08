FIFA 21, partnership con Inter e Milan

All’interno della partnership, Inter parteciperà anche a competizioni virtuali targate EA SPORTS FIFA. La prima sfida è già in calendario: si tratta del primo scontro in assoluto con il San Lorenzo , una delle top 5 del campionato argentino, che si terrà il 19 agosto.

Inter e Milan hanno annunciato una partnership con FIFA21. Nerazzurri e rossoneri avranno FIFA come Global Football Videogame Partner per i prossimi anni. Non sarà così, invce, per la Roma: i giallorossi cambiano nome e stadio, ma i volti dei giocatori saranno rappresentati con le rispettive somiglianze.

Milan, le novità del nuovo accordo con EA Sports

Electronic Arts (EA) e AC Milan hanno annunciato una partnership pluriennale che consente a entrambi i brand di offrire un intrattenimento innovativo e di livello mondiale per il proprio pubblico. Per la prima volta nella storia del Milan, gli appassionati avranno l'opportunità di giocare come i rossoneri nell'iconico stadio di San Siro solo grazie a EA SPORTS FIFA.

"La partnership con AC Milan è una testimonianza del nostro impegno nell'offrire agli appassionati di sport di tutto il mondo le più autentiche esperienze interattive - ha dichiarato Nick Wlodyka, Vice Presidente e GM, EA SPORTS FIFA –. Come uno dei Club di calcio più vincente e iconico non vediamo l'ora di far vivere ai tifosi del Milan esperienze innovative e interattive con FIFA per molti anni".

Per diversi anni, attraverso le leggende rossonere Kaká e Andriy Shevchenko, EA SPORTS FIFA e AC Milan hanno avuto un solido rapporto sia dentro che fuori dal campo. Il Club rossonero, attualmente, è uno dei più popolari nel videogioco FIFA.