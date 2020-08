Dopo la firma del preliminare d’acquisto è atteso il closing, che sancirà ufficialmente il passaggio della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Come annunciato nel comunicato ufficiale la chiusura dell’operazione da 591 milioni di euro avverrà nelle prossime settimane, non oltre fine agosto. Nell’attesa il club giallorosso e il Gruppo Friedkin hanno pubblicato una nota congiunta su richiesta della Consob, la Commissione nazionale per la società e la Borsa, spiegando uno per uno i dettagli dell’offerta. E aggiungendo che L’Opa, l’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria che il gruppo Friedkin sarà costretto a lanciare sulla Roma, "potrebbe essere funzionale al delisting del club". In poche parole la società giallorossa potrebbe dire addio alla Borsa di Milano dopo oltre 20 anni di permanenza a Piazza Affari (è quotata dal 23 maggio 2000). "La decisione finale in merito sarà resa nota al momento del closing", prosegue la nota.