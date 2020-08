Il messaggio di fine stagione del fuoriclasse portoghese: "Un top club come la Juve deve sempre lavorare per essere il migliore. Ora è tempo di riflettere, i tifosi ci chiedono di più: che questa pausa serva a tutti per fare le scelte giuste e tornare più determinati che mai"

Parole da leader, a poche ore dall'esonero di Sarri e pochi minuti prima dell'ufficialità di Pirlo. Cristiano Ronaldo si carica sulle spalle la Juve , anche fuori dal campo, e tira le somme sull'annata appena conclusa: "La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma comunque prima di quanto ci aspettavamo", scrive su Instagram il portoghese nell'amaro day after di Juve-Lione, senza menzionare il suo ex allenatore. "Ora è tempo di riflettere, di analizzare gli aspetti positivi e negativi di questa stagione perché il pensiero critico è l'unico modo per migliorarsi".

"Rinnovata ambizione per il futuro"



Poi suona la carica: "Un top club come la Juventus deve sempre ragionare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo in modo da potersi definire uno dei migliori e più forti club al mondo", continua CR7. "Vincere la Serie A ancora una volta, in un'annata così difficile, è qualcosa di cui sono molto fiero. Personalmente, aver segnato 37 gol per la Juve e 11 per la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e desiderio di continuare a migliorare anno dopo anno. Ma i tifosi ci chiedono di più. Si aspettano di più da noi. E noi dobbiamo rispondere, dobbiamo convivere con le più alte aspettative". Messaggio chiaro, il tono di chi continua a dare fiducia al progetto Juve: "Che questo breve periodo di vacanza permetta a tutti noi di prendere le decisioni migliori per il futuro e di tornare più forti e determinati che mai. Ci vediamo presto!"