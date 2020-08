3/15

MASSIMILIANO ALLEGRI - Il suo arrivo sulla panchina bianconera coincise con l'addio di un altro allenatore fresco di scudetto, Antonio Conte. Allegri fu allora l'uomo scelto per sostituirlo. Due finali di Champions raggiunte e cinque scudetti in cinque anni per lui, compreso quello della sua ultima stagione da bianconero.

LE PANCHINE DELLA PROSSIMA SERIE A