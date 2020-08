Andrea Pirlo inizierà la sua carriera dalla Juventus. C'è grande curiosità per quella che sarà la prima esperienza in panchina per il campione del mondo 2006. I tifosi bianconeri si chiedono quale sarà il modulo con cui l'ex centrocampista schiererà la sua Juve. La mente torna indietro al periodo del lockdown, quando l'ex centrocampista si rese protagonista di una diretta social con l'amico ed ex compagno Fabio Cannavaro. Quest'ultimo l'allenatore lo fa già da diverso tempo e con successo in Cina: "Che modulo useresti?", gli chiede. Immediata la risposta di Pirlo: "Dipende dai giocatori, però sarei per il 4-3-3 tutti avanti e via - le sue parole fra una risata e l'altra - vorrei un grande possesso palla, te la faccio girare anche dietro la panchina". Poi la parte un po' più seria: "Ripeto, dipende dalla rosa. Magari ti accorgi che i giocatori che pensavi fossero in un modo, invece sono in un altro. A quel punto ti devi adattare. Se ti imponi, perdi tempo e loro non rendono quanto dovrebbero".