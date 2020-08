Pallotta: "Friedkin impari dai miei errori"

Il closing è alle porte, un nuovo capitolo si sta per aprire nella storia della Roma . "Alcuni miei manager hanno parlato con Friedkin pochi giorni fa: all'acquirente ho dato la mia piena disponibilità a collaborare sin dallo scorso autunno", James Pallotta ha dichiarato al Corriere dello Sport. "Sono pronto a dare consigli, in modo che Friedkin possa imparare dai miei errori per non ripeterli . Parole che ho già pronunciato davanti a vari testimoni. Nessuno lo può negare". E sul club: "Ho sempre pensato al bene della Roma e continuerò a farlo. Chiunque sia il proprietario".

Dove verrà formalizzato il closing? "Magari a Boston, a Roma o in Croazia", rimane vago Pallotta. Dunque non necessariamente a Londra come era invece trapelato dalle ultime indiscrezioni. Il presidente uscente ci tiene anche a fare chiarezza sullo stadio di Tor Vergata: "Se abbiamo utilizzato un'altra società al posto della Roma è stato essenzialmente per questioni legali e finanziarie", spiega Pallotta. "Non era una strategia. Dei ricavi ne avrebbe comunque beneficiato il club giallorosso: Friedkin lo vedrà".