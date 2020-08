1/9 Foto Twitter @HellasVeronaFC

Si riparte dall’ottimo 9° posto e dalla conferma in panchina di Ivan Juric, allenatore del Verona che si mette a nuovo in vista della stagione 2020/21. Un cammino già iniziato quello dei gialloblù, impegnati nei test medici prima del ritiro a Santa Cristina in Val Gardena. In attesa della preparazione, tuttavia, l'Hellas ha già presentato le nuove maglie in vista della prossima annata