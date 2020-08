Secondo quanto riportato da As, in seguito all'incidente e alla positività all'alcol test, il brasiliano, che nei prossimi giorni arriverà a Torino per cominciare la sua avventura in bianconero, dovrà fare a meno della patente per otto mesi. Inoltre ci sarà una multa di circa 1200 euro e l'obbligo di partecipare ad un corso di riabilitazione e formazione per il ritorno alla circolazione stradale

Nei prossimi giorni Arthur è atteso a Torino, dove inizierà la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. La partenza da Barcellona, tuttavia, non sarà fra le più felici. Secondo quanto riportato da As, infatti, in seguito all'incidente avuto con la sua Ferrari la notte fra il 16 e il 17 agosto, al centrocampista brasiliano sarà ritirata la patente di guida per otto mesi. Non sarà questa l'unica sanzione, perché il classe 1996 dovrà pagare una multa di circa 1200 euro oltre a dover partecipare ad un corso di riabilitazione e formazione per il ritorno alla circolazione stradale. Arthur farà comunque ricorso alla multa, spiegando che l'incidente è stato causato dallo scoppio di una delle ruote della sua auto. Ovviamente il trasferimento a Torino complica il consueto protocollo di alcune di queste sanzioni, come il corso che il giocatore dovrebbe affrontare: sicuramente, nel caso il tutto venisse confermato, sarà costretto a farlo in Italia, dove almeno agli inizi non potrà usare un mezzo proprio.