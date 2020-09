Gasperini: "Scudetto? È pura fantasia"

L’allenatore dei bergamaschi ha presentato la nuova stagione in conferenza stampa: "Non possiamo lottare per obiettivi come scudetto e semifinale di Champions, vogliamo migliorarci". Sul nuovo acquisto Miranchuk: "È reduce da un infortunio, non avrà un impatto immediato" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

La stagione appena conclusa ha riscritto i record dell’Atalanta, tra punti e una semifinale di Champions League sfiorata, persa soltanto nel recupero. Nonostante i grandi risultati, Gian Piero Gasperini non vuole esagerare nel fissare gli obiettivi stagionali. "Non possiamo giocare per lo scudetto o la semifinale della Champions: fanno parte della fantasia giornalistica. Vogliamo migliorarci attraverso un rafforzamento dell'organico. Per come siamo usciti dalla Champions, con due gol presi in rimonta dopo il novantesimo e Gomez e Freuler che si sono fatti male, ci deve rodere ancora" ha spiegato l’allenatore nella conferenza stampa che introdotto la nuova annata.

Gasperini accoglie Miranchuk vedi anche Atalanta, Castagne a un passo dal Leicester "Miranchuk è stato individuato come sostituto per la defezione di Ilicic – ha proseguito Gasperini – anche se non è il suo vice: una figura che chiedevo prima della scorsa stagione, la sua assenza l'abbiamo tamponata fino a un certo punto. Il russo è giovane, bravo, ha un infortunio da valutare che non dovrebbe portargli via più di qualche settimana: non bisogna aspettarsi che abbia un impatto immediato".