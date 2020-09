Gol numero 100 e 101 in Nazionale, numeri spaziali per chi è abituato a frantumare un record dopo l’altro. Parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, superstar della Juventus e del Portogallo trascinato ad un nuovo successo in Nations League. Già protagonista nella prima edizione vinta proprio dalla squadra di Fernando Santos, il 35enne portoghese si è preso la scena realizzando la doppietta nel 2-0 alla Friends Arena. Superata la tripla cifra di reti con il Portogallo, 101 centri complessivi che lo collocano alle spalle del solo Ali Daei (109 gol segnati con l’Iran). Un primato nel mirino così come una nuova stagione in bianconero, dove sarà affiancato per la prima volta da Dejan Kulusevski. Classe 2000 e blindato a gennaio dai campioni d’Italia (35 milioni di euro), l’ex Parma e Atalanta ha affrontato da vicino proprio CR7 nell’incrocio tra Nazionali. E il portoghese è rimasto impressionato dalle sue capacità: "La Juventus ha comprato un talento top - ha spiegato all’emittente svedese TV4 -, sono sicuro che farà tanti gol. Vedo in lui un grande potenziale e un grande talento. Sono convinto che Dejan farà del suo meglio e ci aiuterà a fare grandi cose alla Juve. Mi è piaciuto molto guardarlo giocare con la Svezia perché non lo conoscevo molto bene, ma stavolta l’ho osservato e so che è stato preso un grande giocatore. Spero di poterci giocare e fare tanti gol insieme". Insomma, una benedizione per il baby Kulusevski che ha sicuramente apprezzato.