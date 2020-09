6/8 ©LaPresse

Tonali emozionato nel corso della chiacchierata come in seguito all’ufficialità di mercoledì: "Sono felice, quando indosserò per la prima volta questa maglia sarà come un sogno che si realizza. Ora vado a dormire e non vedo l'ora di iniziare. Spero di trasferire tutto questo entusiasmo in campo nei prossimi giorni"

Tonali a Sky: "Milan, che emozione. Sono felice"