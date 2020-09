L'argentino, che salterà il match d'esordio contro la Samp, migliora ed è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo: potrebbe tornare tra i convocati per seconda gara di Serie A che vedrà i bianconeri impegnati in trasferta contro la Roma domenica 27 settembre

La Roma nel mirino

La Joya non ci sarà sicuramente contro la Sampdoria, gara d’esordio in campionato che si giocherà domenica sera alle ore 20.45 – match che sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile su Sky Go, anche in HD – ma potrebbe tornare tra i convocati per il secondo match di Serie A che vedrà i bianconeri impegnati all’Olimpico contro la Roma, gara in programma domenica 27 settembre.