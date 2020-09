Juve-Sampdoria, le probabili formazioni

La prima Juventus di Andrea Pirlo si prepara all’esordio in campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri nella gara in programma domenica 20 settembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Tanti gli spunti di interesse del match – che sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile su Sky Go, anche in HD – a iniziare dalle prime scelte dell’allenatore bianconero, ma anche le ambizioni della formazione blucerchiata.