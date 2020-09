DOMANDA A BEPPE MAROTTA

Come si muoverà l'Inter in chiusura di mercato?

"Il compito della società è quello di allestire al meglio la rosa rispettando le limitazioni che esistono. Siamo in una pandemia e tutte le società riversano la propria attenzione verso una sostenibilità finanziaria. Tutti i club hanno minori introiti, stadi chiusi, contenziosi: non è un caso che nessuna squadra abbia investito fortemente sul mercato. Noi faremo tutto il possibile seguendo quella politica che stiamo attuando. Cercheremo di cogliere delle opportunità ma non ci saranno grandi investimenti e grandi operazioni"