Prima gara in campionato per la Lazio che fa visita al Cagliari, reduce dal pari del Mapei Stadium. In avvio sblocca subito Lazzari. Per i sardi si rende pericoloso Rog, poi sono Milinkovic-Savic e Immobile a sfiorare il bis. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD

SAMP-BENEVENTO LIVE