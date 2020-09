Napoli, De Laurentiis è guarito dal Coronavirus

Il Napoli ha annunciato sul proprio sito che il presidente è risultato negativo a due tamponi ed è dunque guarito dal Covid-19, che lo aveva colpito lo scorso 10 settembre. Una buona notizia per il club azzurro, che aspetta ora i risultati dei test al gruppo squadra in vista del big match con la Juventus del prossimo weekend

In attesa dei risultati dei tamponi al gruppo squadra, c'è una buona notizia in casa Napoli . Il presidente Aurelio De Laurentiis è infatti guarito dal Covid-19 , che l'aveva colpito lo scorso 10 settembre. L'annuncio era arrivato nelle ore immediatamente successive all' Assemblea di Lega . De Laurentiis è risultato negativo a due tamponi e può quindi tornare alla vita di tutti i giorni dopo un isolamento durato circa 20 giorni.

Napoli, previsti tre tamponi in settimana

Dopo i 14 positivi tra giocatori (11) e membri dello staff (3) nel Genoa, ultimo avversario del Napoli, il club azzurro si è sottoposto nella giornata di oggi, martedì 29 settembre, a un primo ciclo di tamponi. Risultati attesi nelle prossime ore. In settimana il gruppo squadra si sottoporrà a un secondo tampone (giovedì) e poi a un terzo (sabato mattina). L'obiettivo, se non ci sarà un focolaio simile a quello del Genoa, è quello di partire alla volta di Torino per la sfida alla Juve nella serata di sabato, quando la squadra di Gattuso dovrebbe avere a disposizione il risultato del terzo tampone. La partita dell'Allianz Stadium è in programma domenica 4 ottobre alle 20.45.