Milan, sorpasso sulla Roma per Diogo Dalot

Blitz del Milan per Diogo Dalot. Sfumato Tomiyasu, i rossoneri puntano tutto sul portoghese del Manchester United cercato anche dalla Roma. Rilancio effettuato, dopo la prima offerta di lunedì rifiutata dai Red Devils: la formula proposta è sempre quella del prestito con diritto di riscatto, ma a condizioni più favorevoli al club inglese. Si attendono ulteriori sviluppi, ma cresce l'ottimismo tra le parti con i rossoneri ora in vantaggio sui giallorossi. Anche perché il classe '99 è un pupillo di Maldini e Massara, che stanno dimostrando alla dirigenza dello United tutte le intenzioni di chiudere presto l'operazione. Con la Roma, ancora senza l'accordo per Smalling, che potrebbe dunque venire beffata per il secondo difensore.