Riportare a Roma Chris Smalling: è questo l’obiettivo principale della società giallorossa che da qui al termine della sessione di calciomercato (5 ottobre) insisterà ancora con il Manchester Unted per riuscire a trovare l’intesa definitiva. In questo senso la giornata di venerdì sarà con ogni probabilità decisiva, visto che sarà presente a Trigoria l’intermediario che sta curando l’operazione con l’obiettivo di provare a sbloccarla. Un colloquio per cercare l’intesa su formula e cifra dell’affare, riportando così Smalling in giallorosso: il difensore classe 1989, prima scelta di Fonseca, ha già giocato la scorso stagione nella Roma in prestito collezionando 37 presenze arricchite da 3 gol e 2 assist. Se la trattativa con lo United non dovesse andare a buon fine, la Roma valuterà alcune alternative, tra queste c’è anche il ritorno in prestito di Antonio Rudiger, difensore classe 1993 di proprietà del Chelsea.