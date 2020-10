Due ottobre, tanti auguri a tutti i nonni d'Italia. Non poteva mancare il messaggio di Alessandro Florenzi : oggi in prestito al Psg e per la prima volta costretto a festeggiare lontano da Roma una persona molto speciale. E che gli è valsa un soprannome. Così " Bello de nonna" videochiama da Parigi, lei risponde con un sorriso: instant da Instagram story, che Florenzi ha subito condiviso con un cuoricino.

Ricordo di un gol



Nonna Aurora ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Alessandro. Così, quando la signora promette di andare all'Olimpico per Roma-Cagliari, il giocatore non sta nella pelle. Era il 21 settembre 2014: "La prima volta che mia nonna veniva allo stadio", Florenzi ha recentemente ricordato quel giorno in un'intervista rilasciata a Sky Sport. La promessa, il gol immediato, quella corsa fino alla tribuna sciolta in un abbraccio storico. "Vicino a lei mi sono sempre immaginato altre due persone, suo marito e l'altra nonna che non ci sono più. Ma di segnare, quello non me lo sarei mai immaginato. Né di correre davvero verso di lei. Un gesto istintivo, fatto molto bene. Anche se poi i giornalisti le hanno fatto passare dei mesi infernali".