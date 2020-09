Nuova avventura all'estero per Alessandro Florenzi che, dopo il prestito al Valencia, è pronto a vivere un'importante esperienza in Ligue 1, al Paris Saint-Germain. L'esterno classe 1991 è già volato in Francia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra, che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Successivamente è arrivato anche l'annuncio ufficiale, con un video in cui Alessandro Florenzi dice in francese la frase "Ici c'est Paris", motto del club parigino. Subito svelato il numero dell'ex Roma, che anche in questa nuova avventura vestirà la 24. Questo il comunicato del PSG: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Alessandro Florenzi dall'AS Roma. Il Nazionale italiano ha firmato un contratto di prestito fino al 30 giugno 2021 che include un'opzione di acquisto", si legge sul sito ufficiale del club.