5/7

"BONUS" RINVIO VALIDO UNA VOLTA - Il rinvio automatico del match, citato precedentemente, sarà concesso a ciascun club una sola volta nel corso della stagione e indipendentemente dalla competizione (fatta eccezione per la Supercoppa Italiana e per semifinali e finale di Coppa Italia). Esaurito il "bonus", qualora la squadra non sia in grado di presentarsi con almeno 13 giocatori - compreso il portiere - scatterà la sconfitta a tavolino per 3-0.