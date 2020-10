Speranza su Dpcm: "Mascherine anche all'aperto"

Speranza: “La tendenza è di un peggioramento”

“In due mesi c'è stato un salto in avanti significativo dei casi: 3.487 ora sono i ricoverati e in terapia intensiva abbiamo 323 persone. Questi numeri ad oggi sono sostenibili per il nostro Ssn. E' chiaro che rispetto ai giorni più difficili con 4mila persone in terapia intensiva la situazione è gestibile ma non possiamo non vedere la tendenza”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza.