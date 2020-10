Juventus, Morata titolare col Crotone

Lo spagnolo è rimasto a Torino durante la sosta. Da valutare invece Dybala, che sarà il primo a rientrare dalle nazionali. Nelle scelte di Pirlo per Crotone conterà anche la Champions CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

La giostra di Pirlo è in partenza. Funziona così: ci sono 5 posti a disposizione di attaccanti ed esterni. Unica avvertenza: sono necessari due centrocampisti davanti alla difesa. Non a caso, descrivendo gli insegnamenti dei suoi maestri, Pirlo ha scelto aggettivi come razionalità, gestione e concretezza che servono a bilanciare l'atteggiamento offensivo.

La giostra di Pirlo leggi anche Pirlo alla prova del turnover: 7 gare in 23 giorni La sua Juve abbonda di qualità davanti: la tentazione massima - almeno in alcune partite - è far coesistere Cristiano Ronaldo, Dybala e Kulusevski con due esterni come Chiesa e Bernardeschi o Cuadrado. Poi c'è la variabile con Ramsey trequartista dietro a due punte.

I progressi di Morata L'unico ad essere rimasto a Torino durante la sosta è Morata. Giorni preziosi per mandare a mente i movimenti che gli chiede Pirlo. Un privilegio che gli permetterà di essere titolare a Crotone.