Semaforo verde dalla Regione Calabria: ammessi 1000 spettatori sugli spalti per la partita tra Crotone e Juve, in programma sabato 17 ottobre alle 20.45 allo Scida. Vendita al via dalle 11 di giovedì 15 ottobre e aperta in una prima fase solo agli abbonati della stagione 2019/20 CORONAVIRUS: I DATI DI OGGI - SERIE A, I CASI SQUADRA PER SQUADRA

Crotone-Juventus si giocherà con 1000 spettatori sugli spalti. A comunicare la presenza di una porzione di pubblico allo Scida per l'anticipo della 4^ giornata di Serie A in calendario sabato 17 ottobre alle 20.45 è stata una nota ufficiale del club calabrese, nel rispetto delle norme contenute nel nuovo Dpcm e successivo all'ok ricevuto dalla regione Calabria. "Il Crotone - si legge nel comunicato - avrà finalmente la possibilità di ospitare sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille spettatori". E lo farà per la sfida contro i campioni d'Italia, che saranno però certamente privi di Cristiano Ronaldo e McKennie, entrambi nelle ultime ore risultati positivi al Covid-19.