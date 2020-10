CR7 in Italia, McKennie positivo: si scalda Chiesa

Nella giornata della sentenza del Giudice Sportivo, che ha decretato il 3-0 a tavolino per i bianconeri contro il Napoli c'è stato il ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo: il portoghese ha cominciato il periodo di isolamento dopo aver contratto il coronavirus. Positivo al Covid anche McKennie e gruppo squadra posto in isolamento fiduciario. Tanti dubbi per Pirlo in vista della trasferta di Crotone, con Chiesa che si prepara all'esordio GIUDICE SPORTIVO, JUVE-NAPOLI 3-0 A TAVOLINO

Mentre Cristiano Ronaldo atterrava a Torino arrivava la notizia di un'altra positivita al Covid, quella di Weston Mckennie. Il tutto mentre il Giudice Sportivo assegnava il 3-0 a tavolino alla Juventus e un punto di penalizzazione al Napoli. Una giornata intensa per la Juventus che in un primo momento ha organizzato il rientro dal Portogallo di Cristiano Ronaldo, partito da Lisbona con un aereo ambulanza e atterrato a Torino intorno alle 17.00. Prelevato con un'ambulanza é stato trasportato al domicilio comunicato alla Asl di Torino.

Ronaldo, obiettivo Juve-Barcellona leggi anche CR7 in Italia, al via il periodo di isolamento Adesso inizia l'isolamento e il conto alla rovescia. Obiettivo Juventus-Barcellona, difficile ma non impossibile. Ronaldo è asintomatico e seguira l'iter previsto in attesa del tampone negativo. In attesa di tamponi negativi anche il gruppo di giocatori che in questi giorni ha avuto contatti stretti con Weston McKennie risultato positivo. Nei prossimi giorni giro di tamponi e allenamenti distanziati per quei pochi giocatori che non sono con le rispettive nazionali.