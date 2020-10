Lazio-Bologna, dove vedere la partita in tv

Incrocio tra ex compagni di squadra in panchina per Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic. Di fronte la Lazio a 4 punti e il Bologna a 3: entrambe vogliono riscattare un ko nell'ultimo turno di campionato. Squadre in capo all'Olimpico sabato alle ore 20.45, sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Il sabato sera della quinta giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Bologna. Serata speciale per Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, compagni di squadra in biancoceleste dal 1999 al 2004 e oggi avversari in panchina. Un incrocio che si è già verificato sei volte in carriera, con una vittoria dell'allenatore del Bologna, tre pareggi e due successi di Inzaghi. Numeri abbastanza equilibrati nei confronti passati. Il Bologna è riuscito a vincere 44 volte nei 132 precedenti in Serie A contro i biancocelesti. Avvio di stagione a rilento per entrambe. La Lazio, che in settimana ha superato il Dortmund per 3-1 in Champions, non otteneva quattro punti (o meno) nelle prime quattro partite dalla stagione 2014-15: in quell'occasione però riuscì a vincere consecutivamente le quattro gare successive. Il Bologna, una vittoria e tre ko nei primi quattro impegni di campionato, spera che questa tradizione non si ripeta.