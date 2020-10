Nel secondo anticipo del sabato, i nerazzurri ospitano a San Siro il Parma: per Conte è emergenza in attacco, dove bisogna ovviare all'assenza di Lukaku. Liverani conferma il modulo con il trequartista ma cambia a centrocampo. Diretta su Sky Sport Serie A (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), oggi alle 18

Inter reduce dal secondo pari in Champions, Parma vittorioso in Coppa Italia con il Pescara: impegnate entrambe in settimana, le squadre di Conte e Liverani si rituffano in campionato, con i nerazzurri che potrebbero agguantare la vetta della classifica almeno temporaneamente, in attesa poi della risposta del Milan impegnato domenica. Il Parma, invece, ha segnato 2 gol in entrambe le ultime due gare, ma ha ottenuto solo un punto, frutto di un pari e una sconfitta.

Inter, Conte avanza Perisic

I nerazzurri devono fronteggiare principalmente l'assenza di Lukaku: da lui passa circa un terzo dei gol della squadra, senza considerare l'importanza nella partecipazione alla manovra di quello che è sempre più uno dei leader del gruppo. Per sostituirlo Conte pensa a un avanzamento di Ivan Perisic: il croato farebbe da spalla a Lautaro Martinez in un 3-4-1-2 con Ranocchia titolare al centro della difesa. De Vrij centrodestra e Kolarov centrosinistra. Sulle corsie esterne ci saranno Hakimi e Darmian, mentre a centrocampo torna dal 1' Gagliardini dopo lo stop per Covid. Al suo fianco Barella, con Eriksen trequartista. Dunque rispetto alla Champions Conte cambia due terzi di difesa per un totale di cinque cambi. Questo assetto potrebbe permettere ad Hakimi di scatenarsi con le sue sortite offensive, quasi a comporre un tridente con Perisic e Lautaro in determinate situazioni. In difesa Skriniar è risultato ancora positivo al tampone e non ci sarà.

INTER (3-4-1-2) Probabile formazione: Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro. All. Conte