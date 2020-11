Pioli: "Scudetto? Conti si fanno alla fine"

L'allenatore rossonero ha parlato nel post partita dopo la vittoria per 1-2 in casa dell’Udinese: "Scudetto? Siamo all’inizio, i conti si fanno alla fine. Bel segno vincere oggi, era difficile". E su Ibra: "Un campione, fondamentale per la nostra crescita" UDINESE-MILAN 1-2: GOL E HIGHLIGHTS - I NUMERI DI ZLATAN

Il Milan non si ferma più. Numeri da urlo dal post lockdown, 11 risultati utili su altrettante partite in questa stagione – 10 vittorie e un solo pareggio contro la Roma – e primo posto in solitaria sia in Serie A che nel gruppo H di Europa League. A farne le spese stavolta è l’Udinese, battuta 2-1 alla Dacia Arena grazie ai gol di Kessie e Ibrahimovic, capocannoniere del campionato con 7 gol. A fine partita è intervenuto Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport: "Ibra è un campione ed è fondamentale in questa nostra crescita. Anche gli altri giocatori stanno crescendo e lavorando per farci diventare ancora più ambiziosi. Scudetto? Siamo all’inizio, l’obiettivo è fare meglio del sesto posto dell’anno scorso e pensare a crescere tanto, anche in Europa League. Le avversarie sono tutte forti, i conti si fanno alla fine. Oggi è stato un bel segno vincere, è stata una grande partita sotto l’aspetto della determinazione e della volontà di superare le difficoltà. L’Udinese è una squadra fisica e forte, ma ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine. Sono orgoglioso di avere un ambiente compatto dove lavoro con serenità, ideale per poter esprimere al massimo le nostre qualità".