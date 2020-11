Il difensore inglese ha accusato nella notte una forte intossicazione alimentare e non ha preso parte alla seduta di allenamento della squadra, che prepara la gara della ripresa del campionato contro il Parma. Spinazzola e Carles Perez in gruppo, Mirante a parte. Si attendono novità su Dzeko

Problema per Chris Smalling, che nella giornata di oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento della Roma in vista del match della ripresa del campionato contro il Parma, in programma all'Olimpico domenica 22 novembre. Il difensore inglese, infatti, è stato fermato da una forte intossicazione alimentare che lo ha colpito durante la notte. L'ex Manchester United quindi non è sceso in campo e Paulo Fonseca attende di conoscere sviluppi sulle condizioni del difensore, pedina fondamentale nello scacchiere giallorosso.