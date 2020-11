Roma, Smalling e i positivi al Covid ancora out

Con cinque potenziali titolari ancora positivi al Covid e con Smalling in dubbio per un problema alimentare, Fonseca è costretto a preparare con tanti dubbi la partita con il Parma. Emergenza difensiva, con appena due uomini a disposizione e il possibile arretramento di Cristante nei tre. A centrocampo ballottaggio Villar-Diawara, in avanti nuova chance per Borja Mayoral CORONAVIRUS, NEWS E DATI IN TEMPO REALE

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma prepara la sfida contro il Parma. Paulo Fonseca è costretto a fare i conti con una rosa abbastanza rimaneggiata e a valutare le varie indisponibilità prima di scegliere la formazione che scenderà in campo all'Olimpico. I problemi principali riguardano il Covid, visto che sono ancora positivi Kumbulla, Fazio, Santon, Pellegrini e Dzeko. In più è in dubbio anche Chris Smalling a causa di un problema alimentare: il difensore inglese non si è allenato né mercoledì né giovedì. In tal senso, la giornata di venerdì sarà quindi decisiva per capire se il centrale ex Manchester United potrà scendere in campo contro il Parma.

Le probabili scelte di formazione leggi anche Amami e basta, la Roma contro la violenza sulle donne Il reparto più in emergenza è quello difensivo. Gli unici sicuri di essere a disposizione sono Ibanez e Mancini. Qualora non dovesse recuperare Smalling, il terzo difensore sarà Byran Cristante. A centrocampo, considerata l'assenza di Lorenzo Pellegrini, ci sarà un ballottaggio tra Villar e Diawara per un posto al fianco di Veretout. Questione attacco. Edin Dzeko è risultato ancora positivo all'ultimo tampone, ne farà sicuramente un altro ma al massimo potrà strappare un posto in panchina. In avanti, dunque, dovrebbe esserci nuovamente Borja Mayoral, con Mkhitaryan e Pedro alle sue spalle.