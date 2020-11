Fonseca: "Grande identità, siamo sempre più forti"

Una Roma formato scudetto (16 punti nelle ultime 6 partite) abbatte anche il Parma con una grande prova e a fine partita Fonseca non può che essere comprensibilmente soddisfatto: "Stiamo giocando con grande fiducia e questa è la cosa più importante. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto veramente bene: abbiamo segnato tre gol ma potevamo farne di più. Nella ripresa poi abbiamo gestito, anche se avremmo potuto arrotondare". Il tutto nonostante diverse pesanti assenze, come quelle di Dzeko e Kumbulla per il Covid, di Smalling per un problema intestinale e di Pellegrini, convocato dopo lo stop causa Covid ma non ancora pronto per giocare dal primo minuto: "Per noi sono tutti giocatori importanti e aver fatto così bene anche senza di loro è un motivo di felicità in più. Una partita come quella di oggi rafforza la nostra identità, abbiamo cambiato i giocatori ma la squadra non ha cambiato identità. Sono molto soddisfatto". Forse è il miglior momento dell'allenatore portoghese nella capitale, a poco più di un anno dal suo arrivo e a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, che terminerà il prossimo 30 giuno: "Contratto? Io non sono preoccupato. Sono solo focalizzato sul lavoro e sulle partite. Sono contento perché la squadra gioca bene: un segnale importante, a questo punto della stagione".