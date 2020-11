Inter-Torino, dove vedere la partita in tv

Inter e Torino tornano in campo per l'ottava giornata di Serie A: le formazioni allenate da Antonio Conte e Marco Giampaolo saranno avversarie alle 15 sul terreno di San Siro. I nerazzurri, a quota 12 punti dopo le prime sette gare di campionato, arrivano alla sfida cercando una vittoria che manca da quattro partite tra Serie A e Champions League, mentre i granata, a quota 5, hanno vinto una sola partita nella Serie A 2020/21 (1-2 sul campo del Genoa). Partita numero 153 nella storia tra i due club: 67 sono le vittorie dell'Inter, 49 i pareggi e 36 i successi del Toro. Fari puntati sui due numeri 9: Romelu Lukaku ha trovato il gol nelle prime due presenze interne di questo campionato e insegue Daniel Osvaldo, ultimo giocatore nerazzurro ad aver segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A a San Siro (stagione 2014/15). Nel Torino attenzione ad Andrea Belotti: il Gallo, a quota 6 gol sin qui in Serie A, è ancora più motivato dopo il gol realizzato con la maglia dell'Italia nel successo contro la Bosnia.