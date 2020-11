Serie A, partite di oggi e orari 8^ giornata

Tante partite interessanti e scontri che, sulla carta, promettono spettacolo: dopo i tre anticipi di sabato 21 novembre, la 8^ giornata di Serie A entra nel vivo. Ben sette le sfide in calendario domenica 22, a partire dal lunch match tra Fiorentina e Benevento: Prandelli fa il suo ritorno sulla panchina viola e non vuole sbagliare, ma Inzaghi va a caccia di punti in chiave salvezza. Quattro gare in programma alle 15, su tutte spiccano i match di Inter e Roma, impegnate in casa rispettivamente contro Torino e Parma. Alle 18 Udinese-Genoa, in serata il gran finale: nel posticipo domenicale delle 20:45 si sfidano al San Paolo il Napoli di Gattuso e il Milan capolista.