Roma-Parma, dove vedere la partita in tv

Roma e Parma avversarie nella domenica pomeriggio dell'Olimpico. Tradizione favorevole ai giallorossi, che hanno vinto ben 32 dei 52 precedenti giocati tra le due squadre. Nessuno ha guadagnato tanti punti in A quanto la Roma da inizio ottobre in poi: la squadra di Fonseca arriva alla sfida dopo aver guadagnato 13 punti sui 15 disponibili da inizio ottobre 2020. Il Parma va a segno da 13 trasferte di fila in campionato e ha pareggiato le ultime tre partite di campionato. Attenzione ai calci piazzati: 6 delle 16 reti della Roma in questo campionato sono state segnate così, mentre il Parma ha incassato quattro gol di testa, record al pari di Bologna e Atalanta. In assenza di Edin Dzeko, fari puntati nell'attacco della Roma su Henrikh Mkhitaryan: il trequartista armeno ha preso parte a sette reti (tre gol, quattro assist). Per l'ex Arsenal è la miglior partenza dal punto di vista di partecipazioni attive nei cinque maggiori campionati europei dopo le prime sette presenze stagionali. Fischio d'inizio alle 15.