In occasione della gara contro i giallorossi, la prima in campionato dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, il club azzurro indosserà una maglia che ricorda l'Argentina per onorare la memoria del leggendario campione MARADONA, L'OMAGGIO DELLA SERIE A SU TUTTI I CAMPI

Una maglia speciale per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. È questa l'iniziativa del Napoli, che in occasione della gara valida per la 9^ giornata di Serie A contro la Roma in programma questa sera - domenica 29 novembre, ore 20:45 (diretta su Sky Sport Uno) -, la prima in campionato dopo la scomparsa del leggendario campione argentino, indosserà la quarta divisa ufficiale della stagione. La maglia ricorda quella dell'Argentina: sarà infatti a strisce verticali bianche e azzurre, in omaggio al Paese del Pibe de Oro.

Omaggio all'Argentina AD10S DIEGO Eterno Maradona, quanti omaggi dal calcio mondiale Come spiegato dal club del presidente De Laurentiis attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la maglia - targata Kappa - ricorda quella dell'Argentina: sarà infatti a strisce verticali bianche e azzurre, in omaggio al Paese del Pibe de Oro. "Un anno fa - si legge sul sito del Napoli -, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente".

L'omaggio della Roma Anche la Roma onorerà la memoria di Maradona in occasione della gara in programma allo stadio San Paolo, che presto verrà intitolato al campione argentino. Prima del fischio d'inizio del match contro il Napoli, infatti, una delegazione guidata da Bruno Conti - grande amico di Diego e protagonista di mitici duelli negli anni '80 quando le due tifoserie erano ancora gemellate - porterà un mazzo di fiori ai piedi del murale ai Quartieri Spagnoli, come già fatto da Dries Mertens dopo la partita di Europa League contro il Rijeka.