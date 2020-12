Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: c'è Dzeko

I giallorossi, con tanti cambi rispetto all’ultima gara di Europa League contro lo Young Boys, per ritrovare il successo in campionato dopo il brusco stop a Napoli. Il Sassuolo per continuare a sorprendere e dimenticare lo 0-3 del Mapei contro l’Inter, ancora senza Caputo. Diretta domenica 6 dicembre alle 15 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA

Due situazioni simili per Roma e Sassuolo: entrambe vengono da una brutta sconfitta dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi. I giallorossi hanno perso 4-0 a Napoli nell’ultima gara di Serie A, il Sassuolo 0-3 in casa contro l’Inter. Derby di Torino a parte, è questo dell’Olimpico il big match della 10^ giornata di campionato. Gara in programma domenica 6 dicembre alle 15, diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

La probabile formazione della Roma vedi anche Roma, Calafiori: dopo il primo gol ecco il rinnovo La sconfitta di Napoli ha arrestato una serie di 11 risultati utili consecutivi tra Serie A ed Europa League per la Roma. L’ultima vittoria per 3-1 contro lo Young Boys fa ben sperare Fonseca, che però ne cambierà 6 in vista del Sassuolo: si va verso l’ormai consueto 3-4-2-1, con Dzeko che torna al centro dell’attacco supportato da Mkhitaryan e Pedro. Karsdorp favorito a destra e Spinazzola a sinistra, con Pellegrini e il confermato Villar al centro. Difesa ancora in emergenza, dovrebbero esserci di nuovo Ibanez, Cristante e Juan Jesus. Kumbulla si è negativizzato e potrebbe anche giocare, ma viene da un periodo di stop. Veretout potrebbe essere convocato, più difficile Smalling. Out anche Mancini. ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca.