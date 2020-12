8' - Gol annullato a Di Carmine!



Rete del Verona, poi annullata dopo revisione Var per fuorigioco. Resta comunque una (doppia) clamorosa palla gol per la squadra di Juric. Angolo dalla destra: spizzata sul primo palo e clamorosa traversa di Di Carmine in mezzo sulla volée. Sul proseguo dell'azione Dimarco calcia col mancino e trova il palo, poi sempre Di Carmine trasforma il tap-in, ma in fuorigioco.