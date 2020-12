L'attaccante croato prima della sfida contro la 'sua' Juventus: "Vengono da una grande gara contro il Barcellona, hanno dimostrato di essere forti, ma lo erano già prima. CR7 parla con i giovani e dà consigli, può aiutare tanto. Per me, dopo l'infortunio, non è stato facile, ma non ho mai mollato. Spero di tornare come prima, sono sulla strada giusta" GENOA-JUVE, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

Contro la Fiorentina, Marko Pjaca ha trovato il suo terzo gol in campionato. Il Genoa ha raccolto solo un pareggio al Franchi sfiorando, dopo cinque sconfitte consecutive, una vittoria che manca dalla prima giornata. I rossoblù sono attesi ora dalla difficile sfida contro la Juventus, squadra proprietaria del cartellino di Marko Pjaca. L'attaccante croato ha parlato dei bianconeri e del suo momento in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Hai visto la vittoria della Juve al Camp Nou? "Hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0". Fanno più paura dopo questa gara? "Non lo so. Ma erano forti anche prima di questa partita, non lo sono diventati ora". Cristiano Ronaldo ti ha mai dato dei consigli? "Sì, è uno che parla con i giovani e dà consigli. Da lui si può imparare tanto". Come stai ora? "Mi diverto, posso dire che sono felice in campo. Questa per me è la cosa più importante".