La Juventus vuole completare la settimana perfetta dopo le vittorie contro Torino e Barcellona: per farlo, Pirlo si affida a Paulo Dybala, che giocherà al fianco di CR7 nonostante il rientro dalla squalifica di Morata. Maran che invece recupera Perin e potrebbe lanciare dal primo minuto l'ex Pjaca. Fischio d'inizio domenica alle ore 18, gara che verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA - I CAMPETTI

Non c'è due senza tre: la Juventus vuole completare una settimana perfetta, dopo la vittoria nel derby contro il Torino e il trionfo del Camp Nou, con il 3-0 sul campo del Barcellona e la conquista del primo posto nel girone di Champions League. Per farlo dovrà avere la meglio del Genoa, bisognoso di punti per allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione e reduce dal rocambolesco pareggio maturato nei minuti finali sul campo della Fiorentina. Fischio d'inizio domenica alle ore 18, con la gara che verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La probabile formazione del Genoa leggi anche Genoa-Juventus, tutto quello che c'è da sapere Un punto nell'ultima gara contro la Fiorentina che può avere il significato della ripartenza. Maran va verso un 4-4-2 più compatto per affrontare i bianconeri, con il ritorno in porta di Mattia Perin, pienamente recuperato dopo il problema muscolare delle ultime settimane. Assenze pesanti invece in difesa perchè, oltre alle assenze dei lungodegenti Biraschi, Criscito e Zappacosta, l'allenatore rossoblù dovrà fare a meno anche di Cristian Zapata. Per sostituire il colombiano, Maran sembra intenzionato a indietreggiare Pellegrini sulla linea dei difensori, inserendo Rovella a centrocampo e spostando Sturaro sulla fascia sinistra. Problemi anche per Badelj, alle prese con un leggero affaticamento ai flessori, e possibile impiego dunque per Radovanovic. Davanti ballottaggio tra Pjaca e Shomurodov per affiancare Scamacca: al momento il croato è leggermente favorito. GENOA (4-4-2) Probabile formazione: Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca. All.Maran