Messa da parte l'Europa League, con la vittoria sul campo dello Sparta Praga e il primo posto nel girone, il Milan torna a concentrarsi sul campionato. L'obiettivo è quello di conservare e possibilmente aumentare i 5 punti di vantaggio in classifica sull'Inter. Per farlo i rossoneri dovranno però avere la meglio del Parma, reduce dalla vittoria sul campo del Genoa e dallo 0-0 interno contro il Benevento negli ultimi due turni. Fischio d'inizio a San Siro domenica alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La probabile formazione del Milan leggi anche Ibra lavora ancora a parte: salta Milan-Parma Ci ha provato fino all'ultimo, ma Zlatan Ibrahimovic non ci sarà: l'attaccante svedese non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio muscolare riportato il 22 novembre scorso sul campo. Il rientro è dunque soltanto posticipato, con Ibra che potrebbe tornare a riempire l'attacco rossonero dalla sfida di mercoledì prossimo contro il Genoa. Per il momento ci sarà ancora Ante Rebic nel ruolo di prima punta. Alle sue spalle dovrebbero esserci ancora Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz: attenzione però ad Hauge, in gol in Europa League e pronto a rubare il posto all'ex Real Madrid. Tante conferme invece negli altri ruoli, con Gabbia che sostituirà ancora l'infortunato Kjaer. A centrocampo Pioli si affiderà ancora a Bennacer e Kessiè, con Tonali che partirà dalla panchina. MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All.Pioli