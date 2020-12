Dopo la qualificazione in Europa League, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato: Gattuso valuta un possibile turnover, anche in vista delle prossime sfide ravvicinate contro Inter e Lazio. Blucerchiati che rischiano invece di dover fare a meno di Tonelli e Gabbiadini. Fischio d'inizio domenica ore 15, gara che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA - I CAMPETTI

Il Napoli mette da parte l'Europa League, con il pareggio contro la Real Sociedad che è valso la qualificazione e il primo posto nel girone, e si rituffa sul campionato. Sarà la prima gara di Serie A a essere disputata allo "Stadio Diego Armando Maradona", con gli azzurri che ospiteranno la Sampdoria. Blucerchiati alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi due mesi: nelle ultime 5 partite sono infatti arrivati 2 pareggi e 3 sconfitte. Fischio d'inizio domenica alle ore 15 e gara che verrà trasmessa in diretta sul canale Sky Sport 253.

Archiviato il passaggio del turno in Europa League, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato. Pochissimo il tempo per preparare la sfida contro la Sampdoria e così Gattuso scioglierà i dubbi di formazione dopo l'ultima rifinitura. Al momento si va verso una conferma in massa dell'undici che ha pareggiato contro la Real Sociedad, anche se i ballottaggi rimangono diversi, anche in virtù dei prossimi impegni, con gli azzurri che dovranno affrontare Inter e Lazio nel giro di quattro giorni. A partire dalla porta dove Ospina è favorito, ma Meret reclama un posto da titolare. In difesa rientrerà sicuramente Manolas al fianco di Koulibaly, mentre Mario Rui viene insidiato da Ghoulam. A centrocampo si va verso la conferma di Bakayoko e Fabian Ruiz, mentre Politano prenderà il posto occupato in Europa da Lozano. Zielinski in vantaggio su Elmas alle spalle di Mertens, che anch'esso deve però fare attenzione alla candidatura di Petagna. Inamovibile Insigne. NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.Gattuso