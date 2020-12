Milan-Parma, dove vedere la partita in tv

Il Milan per continuare la fuga in vetta alla classifica, il Parma per dare continuità alla serie positiva che perdura da cinque giornate. Saranno di fronte nel posticipo domenicale dell'11^ giornata di Serie A, appuntamento a cui i rossoneri si presentano da primi della classe con 26 punti mentre gli emiliani sono a quota 10. Sarà la sfida numero 53 in A tra le due squadre: il bilancio è di 28 vittorie per i rossoneri contro le 11 degli emiliani, mentre sono 13 i pareggi. A San Siro soltanto in tre occasioni il Parma è riuscito a vincere contro le 17 del Milan. La squadra di Pioli ha segnato in tutte le ultime 30 partite di campionato, quella di Liverani ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato (quattro pareggi e due sconfitte. Curiosità: Il Milan è rimasto imbattuto nelle prime 10 giornate. Nelle ultime tre occasioni in cui non ha perso nelle prime 11 gare stagionali (1991/92, 1992/93 e 2003/04) ha poi vinto lo scudetto a fine anno.