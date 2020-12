Con il successo ottenuto sul campo del Genoa, grazie a una sua doppietta di rigore nel finale, CR7 ha raggiunto cifra tonda nelle partite vinte in carriera nei top-5 campionati europei. Il portoghese è il migliore in assoluto in questa speciale graduatoria, con un italiano che si piazza sul gradino più basso del podio. Ecco la top 20 dei giocatori per gare vinte: metà di loro si è ritirato o gioca lontano dall'Europa