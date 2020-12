Pirlo: "Morata mi ha fatto arrabbiare"

Un pareggio per 1-1 nella sfida tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium. Tante emozioni, con Gollini che ha anche parato un rigore a Cristiano Ronaldo. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore della Juve Andrea Pirlo: "Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra forte. Ma quando dobbiamo fare il salto in più per vincere, come stasera, abbiamo commesso delle leggerezze che non ci hanno permesso di vincere. L'errore di tacco di Morata? Mi ha fatto arrabbiare, comunque ha fatto una grande partita. Queste gare le devi portare a casa. Abbiamo avuto molte occasioni e non siamo riusciti a chiuderla, e quando lasci la partita così in bilico può succedere di tutto. Servivano più cattiveria e concentrazione. Non credo che i troppi pareggi siano un problema. Stasera abbiamo avuto la giusta determinazione e il giusto atteggiamento, era una partita importante anche sotto l'aspetto dell'intensità, perché ricordiamoci come gioca l'Atalanta anche a livello europeo. È una squadra difficile da affrontare e l'abbiamo affrontata a viso aperto creando un sacco di occasioni".