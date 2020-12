A pochissimi istanti dal fischio d'inizio di Juventus-Atalanta le telecamere hanno 'pizzicato' il Papu Gomez canticchiare l'inno del club bianconero, al momento di sedersi in panchina allo Stadium. Una possibile idea di mercato per la Juve? Ancor prima dell'episodio, il ds Fabio Paratici aveva escluso sul nascere questo scenario a Sky Sport: "Assolutamente no, è un bravissimo giocatore ed è dell’Atalanta, noi siamo molto contenti dei nostri" GUARDA IL VIDEO - JUVE-ATALANTA: GOL E HIGHLIGHTS

Mancavano pochi istanti al fischio d’inizio tra Juventus e Atalanta, uno dei big match del turno infrasettimanale. Convocato nonostante il momento che lo vede in rotta con l’allenatore Gian Piero Gasperini, inevitabile che gli occhi di tutti fossero concentrati su di lui. Le telecamere hanno ‘pizzicato’ il Papu Gomez al momento di sedersi in panchina allo Stadium, intento nel canticchiare “Juve, storia di un grande amore", forse scherzando con Muriel a due passi da lui. Una scena che non è passata inosservata e che, visto il momento, potrebbe far fare ai tifosi della Juventus un pensiero anche di mercato. Ancor prima di questo episodio, però, il direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici aveva risposto a una domanda a Sky Sport escludendo lo scenario: "Papu Gomez un’idea di calciomercato per noi? Assolutamente no, è un bravissimo giocatore ed è dell’Atalanta, noi siamo contenti dei nostri calciatori"