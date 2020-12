"Il mio segreto è la mentalità, ma ora mi riposo di più"

Ibrahimovic ha spiegato all'Uefa il motivo della sua apparente eterna giovinezza, che a 39 anni lo pone ancora come uno dei migliori attaccanti d'Europa: "Non sono mai soddisfatto e voglio sempre di più. Non vedo molti giocatori della mia età che si sono comportati o si stanno comportando come me. Il momento in cui un giocatore supera i 30 è quello in cui sei destinato a calare e poi ritirarti. Per me dopo i 30 è quando invece ho iniziato a diventare ancora migliore. Il segreto è la mentalità e quella non costa nulla". Ibra prosegue, spiegando come la sua vita fuori dal campo sia cambiata rispetto a quando era più giovane: "Vorrei avere il cervello di Zlatan in un corpo di 25 anni. Mi stanco più velocemente adesso e dormo molto perché ho bisogno di recuperare di più. Ad esempio dopo le partite, prima avevo bisogno di un giorno per recuperare, adesso me ne servono due o tre, ma è normale. Continuerò a giocare finchè sarò al top, perchè mi fa sentire vivo. Non voglio avere vantaggi perchè sono considerato anziano. Voglio essere considerato come un giocatore di livello mondiale e paragonato a tutti gli altri".