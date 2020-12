Pirlo: "Juve in netta crescita. Dybala sta meglio"

L’allenatore della Juve ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Fiorentina: "Stiamo crescendo molto, e abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Dybala? Sta meglio, domani potrebbe venire con noi". E su Prandelli: "Abbiamo passato grandi momenti insieme, merita di più sul campo" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 14^ GIORNATA

Diciotto risultati utili su diciannove gare stagionali, terzo posto in solitaria in Serie A e passaggio agli ottavi di Champions da prima del girone G. Buon bilancio fin qui per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Dopo la vittoria per 4-0 a Parma, i bianconeri affronteranno la Fiorentina all’Allianz Stadium martedì sera nel 14° turno di campionato. Alla vigilia della gara ha parlato l’allenatore della Juventus in conferenza, ai microfoni di Juventus TV: "A Parma abbiamo vinto per la testa e l’atteggiamento. Eravamo arrabbiati per non aver vinto con l’Atalanta e sapevamo che era obbligatorio farlo a Parma. Ci sono stati grande spirito e grande volontà di imporre il nostro calcio, dal primo all'ultimo minuto. Dobbiamo sempre fare così". E sugli infortunati: "Dybala oggi si è allenato un po’ a parte un po’ con la squadra. Sta meglio, credo che domani potrà venire con noi. Anche Demiral sta leggermente meglio, mentre Arthur non è a disposizione perché il colpo preso con l’Atalanta gli fa ancora male".

"Con Prandelli ho passato grandi momenti, merita di più" "La Fiorentina è una bella squadra con ottime individualità. Sono in un momento complicato, hanno cambiato allenatore ultimamente ma verranno a fare la loro partita per difendersi e ripartire. Hanno un giocatore forte fisicamente come Vlahovic e uno di grande classe come Ribery, dovremo stare attenti soprattutto a questi due. È l'ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel miglior modo possibile" ha proseguito Pirlo, parlando poi di Prandelli: "È un bravo allenatore, ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. È bresciano come me e lo conosco benissimo. Mi fa piacere che sia tornato ad allenare in A. Abbiamo fatto un Europeo incredibile perdendo in finale con la Spagna. È una persona di cuore con cui ho passato molto tempo. Abbiamo fatto anche un Mondiale e una Confederation. Si merita qualcosa in più sul campo in questo momento".

"Questo è lo spirito che voglio, abbiamo ancora margini" Pirlo ha infine parlato del centrocampo a tre con Ramsey, Bentancur e McKennie: "Sono giocatori diversi che si scambiano bene fra loro. Uno più tecnico, l'altro più di inserimento, Rodrigo sa fare un po' tutto. Anche nelle altre partite con altri giocatori avevamo fatto buone gare, ma essendo un po' più scaglionati riusciamo ad avere una maggiore aggressione sulle palle perse. Questo è lo spirito che voglio e che sto chiedendo da inizio stagione. Ci stiamo lavorando molto e i risultati stanno arrivando. Siamo in grande crescita ma è importante dare continuità alle vittorie, miglioriamo partita dopo partita e abbiamo ancora grandi margini" ha concluso Pirlo.